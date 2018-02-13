فنزويلا مهتمة بتمديد اتفاق "أوبك+" لفترة طويلة

أعلن السفير الفنزويلي لدى روسيا، أمس الاثنين 12 فبراير/شباط، كارلوس فاريا تورتوسا، أن كاراكاس مهتمة جدا بتمديد اتفاق أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط لفترة طويلة.

© Sputnik. Ramil Sitdikov أسعار النفط تواصل الارتفاع بسبب تخفيض إنتاج دول "أوبك"

موسكو — سبوتنيك . وقال السفير في مقابلة مع " سبوتنيك":

من المهم جدا بالنسبة لبلادنا، أن يستمر الاتفاق لفترة طويلة، وأن تمديده لمدة ستة أشهر أو لمدة عام أمر رائع، لكن هذا لا يعطى ضمانات لبلادنا، بأنه من الممكن مواصلة الاعتماد على هذه الاتفاقية من أجل ضمان الأسعار.

ووفقا له، فإن قيادة البلاد "تفكر" الآن في الإجراءات، التي يجب اتخاذها لتمديد الاتفاق لمدة خمس سنوات، وأضاف سفير فنزويلا:

اقتصادنا يعتمد على النفط بنسبة 97 بالمئة، لدينا اقتصاد أحادي الإنتاج، فيه الاعتماد على النفط مرتفع جدا. بذل القومندانت (الرئيس السابق هوغو) تشافيز والرئيس (نيكولاس) مادورو، جهودا كبيرة لتغيير هذه العلاقة تلقي الدخل من العملة الأجنبية، ولكن نظرا للعقبات: الحرب الاقتصادية، والمحاولات السياسية للإطاحة بالرئيس، لم يكن من الممكن العمل على أفضل وجه، ثمة ضرورة حيوية بالنسبة لنا، أن يبقى السعر فى مستوى عال.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة "تتخذ خطوات نشطة" لتحقيق زيادة في إنتاج النفط، وشدد على أن أمريكا على استعداد لوضع السعودية في المركز الأول في إنتاج النفط ، دون إيلاء الاهتمام للأسعار، وسوف يفعلون كل شيء ممكن للحفاظ على الأسعار على مستوى منخفض، كما حدث في عام 2016.