وزير الإعلام السوداني يوضح مساوىء الحصار الأمريكي على بلاده

قال وزير الإعلام السوداني، الدكتور أحمد بلال، إن الحصار الأمريكي "الجائر" على بلاده خلف كثيرا من المشاكل.

© REUTERS/ DANISH SIDDIQUI خبير اقتصادي: الدفع الإلكتروني هو الأصلح لتحجيم السيولة في السودان

واعتبر الوزير أن الحصار كان أحد العوامل الرئيسية والأسياسية التى أثرت في الاقتصاد السواني، حسب سونا

وأوضح الوزير أن الحصار أدى إلى نمو قوة مالية كبيرة خارج إطار البنوك والمؤسسات الرسمية، مؤكدا أن هذه الأموال توجهت إلى الخارج.

وأضاف الوزير أن هذه القوة الاقتصادية ظلت تضارب في الدولار والذهب، ما أدى بالدولة لاتخاذ إجراءات لإعادة الاقتصاد السوداني وإدماجه مع الاقتصاد العالمي.

ولفت الوزير إلى أن الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد خلال هذه الفترة لم تكن أكبر مما تعرض له وقت انفصال الجنوب السوداني.

وشكر وزير الإعلام الشعب السوداني لتحمله الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.