وزير الإعلام السوداني يوضح مساوىء الحصار الأمريكي على بلاده

وأوضح الوزير أن الحصار أدى إلى نمو قوة مالية كبيرة خارج إطار البنوك والمؤسسات الرسمية، مؤكدا أن هذه الأموال توجهت إلى الخارج.
وأضاف الوزير أن هذه القوة الاقتصادية ظلت تضارب في الدولار والذهب، ما أدى بالدولة لاتخاذ إجراءات لإعادة الاقتصاد السوداني وإدماجه مع الاقتصاد العالمي.
ولفت الوزير إلى أن الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد خلال هذه الفترة لم تكن أكبر مما تعرض له وقت انفصال الجنوب السوداني.
وشكر وزير الإعلام الشعب السوداني لتحمله الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
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