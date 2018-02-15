"غازبروم نفط" تحافظ على حجم إنتاج النفط عند مستويات 2017

أعلن رئيس شركة "غازبروم نفط"، ألكسندر ديوكوف، أن الشركة تخطط لإنتاج النفط هذا العام، إما على مستوى 2017 أو بزيادة بسيطة، نظرا لالتزامها باتفاق "أوبك+".