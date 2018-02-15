ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعا في الوقت الذي تراجع فيه الدولار، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس، كأداة تحوط من التضخم بعدما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

© REUTERS/ JOSE LUIS GONZALEZ ارتفاع الدولار يتسبب في انخفاض الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1354.34 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها صوب تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، فقد وصل المعدن الأصفر لأعلى مستوياته منذ 26 يناير/ كانون الثاني، عند 1355.50 دولار للأوقية، أمس الأربعاء، وصعد نحو أربعة بالمئة منذ هبط لأدنى مستوى له في شهر في الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1356.8 دولار للأوقية اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.5 بالمئة إلى 88.660 بعدما بلغ في وقت سابق أدنى مستوياته في نحو أسبوعين عند 88.585.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.5 بالمئة في يناير/ كانون الثاني، مع زيادة إنفاق الأسر على البنزين والإيجارات والرعاية الصحية وهو ما يزيد الضغط على الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول للحيلولة دون حدوث نمو تضخمي في الاقتصاد.