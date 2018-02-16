سعر النفط في عام 2018 سيتراوح بين 50 و70 دولار

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الخميس، أن سعر النفط في العام الجاري سيتراوح ما بين 50 و70 دولارا للبرميل.

سوتشي — سبوتنيك. وقال نوفاك على أثير قناة "روسيا 24" على هامش منتدى سوتشي الاستثماري: "بخصوص حدود السعر، يمكنني أن أقول أن تقييماتي مختلفة قليلا، أعتقد أن مستوى تقلب السعر يمكن أن يكون بين 50 و70 دولارا في العام الجاري".

وكشف تقرير منظمة "أوبك" ، في السابع من الشهر الجاري، أن متوسط سعر سلة أوبك المرجعية، انخفض، يوم 6 شباط/فبراير بواقع 0.97 دولار أو بنسبة 1.3 بالمئة إلى 64.83 دولار للبرميل الواحد من 65.7 دولار للبرميل الواحد في اليوم السابق من افتتاح التداولات، أي 5 شباط/ فبراير 2018.

وبالتالي أصبح متوسط سعر برميل "أوبك" الآن، في شباط/فبراير الجاري 66.1 دولار، وفي عام 2018 — 66.74 دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر سلة "أوبك" المرجعية، يتحدد وفق مجموع جملة من أسعار الأصناف التالية للدول المنتجة للنفط، من دول منظمة "أوبك"، وهي: مزيج الصحراء من (الجزائر)، جيراسول من (أنغولا)، أورينت من (الإكوادور)، إيران الثقيل من (جمهورية إيران الإسلامية)، البصرة الخفيف من (العراق)، تصدير الكويت من (الكويت)، وفاق سدر من (ليبيا)، خام بوني الخفيف من (نيجيريا)، قطر البحرية من (قطر)، العربي الخفيف من (السعودية)، ميري من (فنزويلا)، إضافة إلى نفط مربان من (الإمارات).