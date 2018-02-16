الخام الأمريكي يسجل أعلى مستوياته في أسبوع بسبب تراجع الدولار

سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار، بحسب وكالة "رويترز".

© Sputnik. Iliya Pitalev موجة هبوط قياسية تطيح بمخزون الخام الأمريكي

ذكرت الوكالة، اليوم الجمعة 16 فبراير / شباط، أن الخام الأمريكي عزز مكاسبه في تعاملات ضعيفة، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وأضافت: "يأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه العديد من الأسواق الأسيوية أبوابها بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة".

وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة للتسليم في مارس / آذار 29 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 61.63 دولار للبرميل، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوع عند 61.82 دولار للبرميل.

ولفتت الوكالة إلى أنه، على أساس أسبوعي، ارتفع العقد أربعة بالمئة بعد أن خسر نحو عشرة بالمئة الأسبوع الماضي، وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 30 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 64.63 دولار للبرميل بعدما نزل ثلاثة سنتات في التسوية السابقة.

وحقق خام برنت ارتفاع حوالي ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد أن هبط أكثر من ثمانية بالمئة، الأسبوع الماضي، في حين هبط الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة عملات، اليوم الجمعة.