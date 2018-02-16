هبوط الدولار لأدنى مستوياته منذ 2014

سجلت أسعار الدولار هبوطا إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أعوام، مقابل سلة عملات، اليوم الجمعة.

© Sputnik. Iliya Pitalev الخام الأمريكي يسجل أعلى مستوياته في أسبوع بسبب تراجع الدولار

واتجه الدولار صوب أكبر خسارة أسبوعية في عامين، حيث بددت المعنويات السلبية أي دعم قد تتلقاه العملة الأمريكية من ارتفاع العائد على السندات، بحسب "رويترز".

وكان من بين العوامل التي تسببت في تضرر العملة الأمريكية هذا العام، هي المخاوف من أن واشنطن قد تنتهج استراتيجية تنطوي على ضعف الدولار، وتآكل ميزة العائد التي يتمتع بها مع اتجاه دول أخرى للرجوع تدريجيا عن سياسة التيسير النقدي.

وهبط مؤشر الدولار مقابل سلة تصم ست عملات كبرى إلى 88.253، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014، ويتجه المؤشر لخسارة تصل إلى اثنين بالمئة هذا الأسبوع، وهي تمثل أكبر تراجع منذ فبراير شباط 2016.

وسجل الدولار منخفضا إلى 105.545 ين في التعاملات الآسيوية، وهو أدنى مستوياته في 15 شهرا. وتتجه العملة الأمريكية إلى تسجيل خسارة أسبوعية بنحو ثلاثة بالمئة، فيما قفز اليورو إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.2556 دولار ويتجه للارتفاع 2.4 بالمئة هذا الأسبوع.