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    عملة البيتكوين، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    "فوربس" تنشر قائمة أغنى 10 أثرياء بالعملات الرقمية... أقلهم يملك مليار دولار

    © REUTERS/ Dado Ruvic
    اقتصاد
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    نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمتها الجديدة والفريدة من نوعها والتي تضم أغنى الشخصيات العالمية التي تتاجر في العملات الرقمية، والذين حققوا ثروات ضخمة في 2017.

    بيتكوين
    © REUTERS/ Benoit Tessier/File Photo
    مفاجأة... قيمة "بيتكوين" الحقيقية صفر دولار
    سبوتنيك.المجلة اعتمدت في إحصائيتها على حيازة الأشخاص للعملات الرقمية وكمية الأرباح التي حققوها.

    القائمة أثارت موجة من ردود الأفعال والجدل، حيث اعتبرها البعض تشجيع من المجلة بشكل غير مباشر للعملة الرقمية وللتعامل بها.

    وتربع على قائمة الأغنى، الأمريكي كريس لارسن مؤسس عملة "الريبل" وبثروة تتراوح بين 7,5 إلى 8 مليارات دولار، حيث استفاد من إدخال تكنولوجيا "بلوك تشين" غلى قطاع المصارف.

    وحل الكندي جوزيف لوبين في المرتبة الثانية بثروة تتراوح قيمتها مابين 1 و 5 مليارات دولار، حيث دخل كشريك في عملة "الإيثيريوم" الرقمية والتي تعتبر ثاني أكبر عملة رقمية بعد "البيتكوين".

    وفي المرتبة الثالثة جاء الصيني تشانغ بنغ زهاو و بثروة تتراوح بين 1,1 و 2 مليار دولار، حيث نجح في جذب 6 ملايين مستخدم إلى شركته التي تملك أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم والتي تعرف باسم "Binance".

    التوأمان الأمريكيان الشهيران كاميرون وتايلر وينكلفوس حلا في المرتبة الرابعة، بثروة تتراوح بين 900 مليون و1,1 مليار دولار جراء تعاملهما بعملة "البيتكوين" والتي شهدت ارتفاعا لقيمتها في 2017.

    عملة البيتكوين، 26 أكتوبر/ تشرين الأول2017
    © REUTERS/ Dado Ruvic
    هبوط سعر "بيتكوين" بعد وصوله لرقم قياسي

    ماثيو ميلون رئيس اللجنة المالية لحزب الجمهوريين في ولاية نيويورك الأمريكية جاء في المرتبة الخامسة وبثروة تتراوح بين 900 مليون الى 1 مليار دولار، حيث جنى أرباحا كبيرة لشرائه العملة الرقمية "إكس آر بي".

    هذا وحل الرئيس التنفيذي لمنصة "كوينبيز" والتي حققت إيرادات وصلت الى 600 مليون دولار في العام الماضي، بريان آرمسترونغ في المرتبة السادسة بثروة تقدر بين 900 مليون و 1 مليار دولار.

    سابعا حل أمريكي آخر هو ماثيو روسزاك بثروة تتراوح مابين 900 مليون و1مليار دولار، والذي حقق ثروته من خلال تداول العملات الرقمية على منصات كبيرة مثل "Coinbase، وKraken".

    وحل ثامنا الأمريكي دي يوريو صاحب الـ43 عاما بثروة تتراوح مابين 750 مليون و1 مليار دولار، حيث يعتبر من الأوائل الذين بدأوا بالاستثمار في عملة الإيثريوم الناجحة.

    وجاء بروك بيبرس رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة "بيتكوين" في المرتبة التاسعة وتتراوح قيمة ثروته بين 700 مليون و 1 مليار دولار.

    نوفو غراترز والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "Galaxy Digital" في كندا، تتراوح قيمة ثروته بين 700 مليون و1 مليار دولار.

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