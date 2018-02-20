البنك المركزي البريطاني: بتكوين "فشلت"

قال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، يوم الاثنين، إن بتكوين فشلت كعملة وفقا للمؤشرات المعيارية وإنها ليست مخزنا للقيمة أو وسيلة مفيدة لشراء الأشياء.

© AP Photo/ Eric Gay كل ما تريد معرفته عن عملة البيتكوين

وأضاف كارني أمام طلاب في جامعة ريجنت بلندن، "أنها فشلت بشكل كامل تقريبا حتى الآن… في الجوانب التقليدية للأموال. إنها ليست مخزنا للقيمة لأنها شديدة التقلب. لا أحد يستخدمها كوسيلة للتبادل"، بحسب "رويترز".

وأوضح كارني، أن التكنولوجيا التي تستند إليها العملة الرقمية الأشهر في العالم ربما تكون مفيدة كوسيلة للتحقق من الصفقات المالية بطريقة غير مركزية.

وذكر محافظ البنك المركزي البريطاني أيضا أن تحركات الجنيه الاسترليني تقودها إلى حد كبير التكهنات المالية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأن مسؤولون بريطانييون وأوروبييون يعملون جاهدين للوصول إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية قبل نهاية مارس/ آذار.