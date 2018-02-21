مؤشر "نيكي" الياباني يصعد وشركات التصدير والرقائق في المقدمة

أدى استقرار مستويات تداول الدولار مقابل الين إلى صعود المؤشر "نيكي" الياباني في معاملات متقلبة، اليوم الأربعاء 21 فبراير / شباط، وكان أداء أسهم شركات التصدير والرقائق هو الأفضل بصفة عامة.

© Sputnik. Ruslan Krivobok المؤشر نيكي يبدأ تعاملات طوكيو دون تغيير عن الإقفال السابق

وصعد سهم "أدفانتست كورب" 2.3 بالمئة، بينما زاد سهم "طوكيو إلكترون" 1.9 بالمئة، وكان أداء الشركات المصنعة للرقائق هو الأفضل بصفة عامة.

وزادت أسهم "سوني كورب" و"هوندا موتور" بنسبة 1.6 بالمئة، بينما ارتفع سهم "تي.دي.كيه كورب" بنسبة 2 في المئة، في حين كان أداء أسهم قطاعات التأمين والأوراق المالية والبنوك هو الأسوأ على المؤشر الرئيسي.

وهبط سهم "نومورا هولدنجز" بنسبة 1.9 بالمئة، وتراجع سهم "ميتسوبيشي المالية" 2 في المئة، بينما انخفض سهم "داي إيتشي لايف هولدنجز" 2.4 بالمئة، وهبط المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة ليغلق عند 1761.61 نقطة.



