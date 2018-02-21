بورصة ألمانيا تسعى لاقتناص ربع سوق تسوية اليورو بعد بريطانيا

أكد الرئيس التنفيذي لدويتشه بورصة، تيودور فايمر، أن الشركة تريد الفوز بربع سوق تسوية معاملات اليورو المربح في لندن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتأجل

وقال تيودور فايمر إنه يراجع خطة الشركة ويقدم تفاصيل عن الأمر في أواخر مايو/ أيار، مضيفا أن خططه قد تتضمن عمليات استحواذ مع توفر 1.3 مليار يورو (1.6 مليار دولار) لهذا الغرض، حسب "رويترز".

وأشار تيودور الذي تسعى شركته لبدء فصل جديد بعد فضيحة قيام مسؤولين بالشركة بالتعامل في أسهمها بحكم معلوماتهم، إلى أن المستقبل يحدد في 2018 "لدينا فرصة فريدة لبناء بديل موثوق به في لندن".

وتسيطر وحدة بورصة لندن حاليا على نشاط تسوية المعاملات المقومة باليورو، في حين يقول الاتحاد الأوروبي إنه سيفضل بقاء هذا النشاط داخل الكتلة بعد خروج بريطانيا منه.