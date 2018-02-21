صعود بورصتي دبي ومصر واستقرار السوق السعودية

صعدت بورصة دبي، اليوم الأربعاء، بسبب صعود سهم إعمار العقارية، فيما استقر المؤشر الرئيس للسوق السعودية.

© REUTERS/ Fabrizio Bensch الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا في 2017

ارتفع سهم إعمار العقارية، بينما شهدت معظم أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة تعاملات هادئة بأحجام تداول متواضعة، بحسب "رويترز".

وصعد مؤشر سوق دبي 0.5 في المئة، لكنه لا يزال الأسوأ أداء في منطقة الخليج مع هبوطه 2.5 في المئة منذ بداية العام، لأسباب من بينها تراجع مستمر لسوق العقارات في الإمارة.

وكان يجرى تداول سهم إعمار العقارية قرب أدنى مستوياته في 14 شهرا، 3.2 في المئة، إلى 6.22 درهم في أكبر حجم تداول له منذ بداية العام. لكن السهم لا يزال منخفضا حوالي 5 في المئة منذ بداية 2018.

وكشفت بيانات لتومسون رويترز أن من بين 12 محللا قيموا سهم إعمار العقارية، أصدر عشرة منهم توصية "شراء" أو "شراء قوي" للسهم، ولم يصدر من أي منهم توصية "بيع". وحددوا سعره المستهدف عند 9.45 درهم في المتوسط.

كما استقر المؤشر الرئيس للسوق السعودية في أقل حجم تداول من نوعه منذ بداية العام.

وتراجع سهم أسمنت نجران 3.8 في المئة بعدما تحولت الشركة إلى خسارة صافية سنوية بلغت 21.9 مليون ريال (5.8 مليون دولار) من ربح قدره 125.7 مليون ريال.

وارتفع سهم البنك السعودي للاستثمار 1.7 في المئة بعدما سجل المصرف زيادة 16 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 352 مليون ريال. وكانت الأهلي كابيتال قد توقعت ربحا قدره 301 مليون ريال، بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس 302 مليون ريال.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المئة، حيث صعد سهم بنك قطر الوطني الأهلي 2.4 في المئة مع تداول 13.6 مليون سهم من أسهمه، مسجلا أكبر حجم تعاملات منذ 2005.