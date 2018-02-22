السعودية ترصد مبلغا ضخما لاستثماره في قطاع الترفيه

صرح أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بأن المملكة تخصص لاستثمار 64 مليار دولار أمريكي في قطاع الترفيه.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy هيئة الترفيه السعودية تعلن بدء بناء دار للأوبرا

أعلن الخطيب، اليوم الخميس، بأن السعودية ستستثمر 64 مليار دولار في قطاع الترفيه خلال السنوات العشر المقبلة، جاء ذلك خلال حفل إطلاق روزنامة الترفية 2018.

وأضاف قائلا لدينا 500 شركة سجلت كشركة منظمة في مجال الترفيه خلال سنة واحدة، مما يؤكد نمو قطاع الترفيه في السعودية،

مؤكدا أن الهيئة أقامت في عام 2017، ما مجموعه 2200 فعالية وتهدف للوصول إلى 50 ألف فعالية في 2030، بحسب ما نقل موقع "الاقتصادية".

وقال إن قطاع الترفيه ساهم في توظيف 17 ألف مواطن ومواطنة في 2017 ونهدف للوصول إلى 220 ألف موظف، وأشار إلى أن الفعاليات أقيمت في 48 مدينة ومحافظة وتسعى الهئية لتغطية جميع المناطق في 2030.

وأضاف الخطيب: "في السابق كان المستثمرون يذهبون إلى خارج المملكة حتى ينتجون أعمالهم لتعرض داخل السعودية، واليوم سيحدث التغيير وسيتم توطين كل مايتعلق بالترفيه،

وأقمنا عدة شراكات مع بعض الجهات الحكومية كهيئتي السياحة والرياضة إضافة إلى العديد من الشركات خلال روزنامة 2018، ونحن لا نتحدث عن خطط… بدأ التنفيذ وسنستمر حتى نصل للمستوى المأمول ونحقق أعلى المعايير العالمية".