انخفاض مخزون الخام الأمريكي يرفع أسعار النفط

أدى انخفاض غير متوقع في مخزون الخام الأمريكي إلى ارتفاع أسعار النفط.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام انخفض بمقدار 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما هبط صافي الواردات إلى مستوى قياسي منخفض مع زيادة كبيرة في الصادرات.

وواصل المخزون في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما التراجع لتاسع أسبوع على التوالي، رغم وجود توقعات بارتفاعه بمقدار 1.8 مليون برميل بالتزامن مع توقيت الصيانة الموسمية لمصافي التكرير.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة عند 1.09 دولار، أو 1.77 في المئة، لتبلغ عند التسوية 62.77 دولار للبرميل، وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 97 سنتا، أو 1.48 في المئة، لتصل إلى 66.39 دولار للبرميل.