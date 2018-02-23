البورصة الأمريكية... "داو جونز" يغلق مرتفعا و"ناسداك" يتراجع

أغلق مؤشر "داو جونز" الأمريكي مرتفعا مدعوما بمكاسب أسهم الصناعة والطاقة التي دعمت مؤشر "إس آند بي"، بينما تراجع مؤشر "ناسداك".

© Sputnik. Vladimir Astapkovich بورصة وول ستريت تهبط بفعل تراجع أسعار النفط

ذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشرا "داو جونز" الصناعي، و"إس آند بي" أغلقا مرتفعين، أمس الخميس 22 فبراير / شباط، بدعم مكاسب قطاعي الصناعة والطاقة، بينما واصل مؤشر "ناسداك" تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي.

وأغلق مؤشر "داو جونز"تداوله في بورصة "وول ستريت" مرتفعا، وحقق 164.70 نقطة، بزيادة 0.66 بالمئة، ليصل إلى 24962.48 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز500" (إس آند بي) الأوسع نطاقا بمقدار 2.63 نقطة، بنسبة 0.10 بالمئة، محققا 2703.96 نقطة.

وتراجع مؤشر "ناسداك" محققا 8.14 نقطة، بانخفاض قدره 0.11 بالمئة، ليصل إلى 7210.09 نقطة.