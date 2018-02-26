السلطات الصينية تسمح باستيراد القمح الروسي من ست مناطق

سمحت الإدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي في الصين، اليوم الاثنين، باستيراد القمح الروسي من ست مناطق، وإلغاء متطلبات الحجر الصحي لعام 2016، وجاء ذلك وفقا للإدارة.

موسكو-. وقالت الإدارة الرئيسية على موقعها على الإنترنت: "اعتبارا من اليوم، يسمح باستيراد القمح الروسي الذي يلبي متطلبات الحجر الصحي في الصين".

وكانت وزارة الزراعة الروسية قد أعلنت أنها تخطط لزيادة حجم صادراتها من القمح في الموسم الحالي حتى 22 — 23 مليون طن.