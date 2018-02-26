"أرامكو" السعودية تصدر 12 مليون برميل نفط لـ"هواجين" الصينية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن شركة النفط السعودية "أرامكو" ستصدر إلى شركة "هواجين" الصينية للصناعات الكيميائية 12 مليون برميل من النفط في عام 2018.

© AP Photo/ John Moore مخاوف من إضرار بيع "أرامكو" بالسوق السعودية

ووفقا لبيانات العام الماضي، فقد صدرت "أرامكو" لشركة "هواجين" 6-8 ملايين برميل من النفط.

وأكد ممثل شركة "هواجين" لوكالة "رويترز" حجم الإمدادات لعام 2018، لكنه لم يكشف عن تفاصيل أخرى للصفقة.

وأشارت الوكالة إلى أن الصفقة ستساعد السعودية على زيادة حصتها في سوق الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وكانت روسيا قد أزاحت السعودية، في آذار/مارس من عام 2017، لتصبح أكبر مصدر للنفط إلى الصين. واحتلت رسيا، في كانون الثاني/يناير، المركز الأول للمرة الحادية عشرة من حيث إمدادات النفط إلى هذه البلاد، حيث صدرت 5.67 مليون طن من "الذهب الأسود"، في حين شكلت إمدادات المملكة العربية السعودية 4.29 مليون طن من النفط.