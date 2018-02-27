البنوك السعودية مطالبة بدفع 7 مليارات ريال

طالبت الهية العامة للزكاة والدخل في السعودية البنوك بدفع 7 مليارات ريال، وإلا سيتم الحجز علي ممتلكات "المكلف المنقولة وغير المنقولة" من خلال البنوك.

وتطالب الهيئة العامة للزكاة البنوك بدفع مليارات الريالات كفروق عن السنوات السابقة، بعد تغيير احتساب الوعاء الضريبي، حسب صحيفة " تواصل " الإلكترونية.

ويمكن للهيئة الحجز على الممتلكات ما لم يتم سداد المستحقات، حيث تنص اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على جواز الحجز على أموال "المكلف" الشخصية وغير الشخصية في حدود المديونية التي عليه.

وتعترض البنوك على مطالبات الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث تقدمت 5 بنوك سعودية باعتراضاتها إلى الجهات السعودية المختصة، في حين لا تزال الإجراءات مستمرة للنظر في هذه الاعتراضات.

وكشف المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن الوضع المالي للبنوك السعودية يحافظ على متانته بما في ذلك معدلات الربحية، حسب صحيفة المواطن الإلكترونية.