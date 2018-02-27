قائمة بالدول العربية التي يتقاضى المغتربون فيها أعلى دخل سنوي

أجرى بنك "إتس إس بي سي" العالمي، مسحا مؤخرا، بشأن الدول العربية التي يتقاضى الوافدون فيها أعلى الرواتب.

ووفقا للبحث الذي أجري على نحو 28 ألف مغترب في نحو 159 بلدا، ونشرته صحيفة " الرأي العام " الكويتية، فجاءت إمارة دبي في المركز الأول، بعد أن بلغ متوسط دخل المغترب فيها 138.2 ألف دولار سنويا.

بينما جاءت العاصمة القطرية الدوحة، في المركز الثاني في القائمة، بمتوسط دخل 131,4 ألف دولار سنويا.

واحتلت إمارة أبوظبي المركز الثالث، بمتوسط دخل يصل إلى نحو 127.5 ألف دولار، والكويت في المركز الرابع، بمتوسط دخل 123 ألف دولار سنويا.

وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس في القائمة، والتي يبلغ متوسط دخل المغترب فيها 116.7 ألف دولار سنويا.

واحتلت العاصمة العمانية مسقط المركز السادس، بمتوسط دخل 113.7 ألف دولار، بينما جاءت العاصمة البحرينية المنامة، في المركز الثامن بمتوسط دخل للمغترب 88.8 ألف دولار سنويا، والعاصمة المصرية القاهرة في المركز التاسع بمتوسط دخل 81.9 ألف دولار سنويا.

وكانت مفاجأة المسح الذي أجراه بنك "إتش إي بي سي"، هو تصدر الهند للقائمة، إذ جاءت في المركز الأول عالميا، بالنسبة لكونها أكثر دول العالم التي يحقق المغتربون فيها أعلى دخل، وهو 217 ألف دولار.

وتفوقت الهند بذلك الرقم، على مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، التي جاءت في المركز الثاني عالميا، بمتوسط دخل 207.227 ألف دولار، ومدينة زيورخ السويسرية بـ 206.875 ألف دولار سنويا.