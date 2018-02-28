تراجع الأسهم الأوروبية بسبب مخاوف حول أسعار الفائدة الأمريكية

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء 28 فبراير / شباط، بسبب مخاوف من رفع سعر الفائدة الأمريكية بصورة غير متوقعة.

© Sputnik. Ruslan Krevobok الأسهم الأوروبية تسجل تراجعا كبيرا بسبب توقعات التضخم

ذكرت وكالة "رويترز" أن سلسلة جديدة من نتائج الشركات فشلت في تغيير الاتجاه السلبي لبورصة "وول ستريت" في تعاملات، أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن الأسهم الأوروبية تراجعت في تعاملات اليوم، بفعل مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة غير متوقعة.

وبدأ المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا بنسبة 0.4 في المئة مع هبوط معظم البورصات والقطاعات في أنحاء أوروبا، وسجل سهم "بيوميريو" الفرنسية أسوأ أداء على المؤشر بعد نشر نتائج سنوية مخيبة للآمال، ووصلت نسبة تراجعه إلى نحو تسعة في المئة، بينما خسر سهم "باير" الألمانية لصناعة الأدوية 3.3 في المئة، وتراجعت الأرباح بفعل تخفيضات لموزعي منتجات حماية الحاصلات الزراعية في البرازيل.