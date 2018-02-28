صندوق النقد الدولي: شعب نيجيريا يزداد فقرا

قال صندوق النقد الدولي إن شعب نيجيريا يزداد فقرا، رغم التعافي البطيء للاقتصاد.

© Sputnik. Alexei Drujenin صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة 4 %

أكد تقرير للصندوق إنه يتوقع أن تتحرك الحكومة بصعوبة في الأجل المتوسط، وأن أي تقدم قد يتعرض للتهديد إذا ما استهلكت انتخابات العام القادم طاقة البلاد السياسية والموارد، حسب "رويترز".

وأشار الصندوق خلال مراجعته السنوية للاقتصاد النيجيري إلى أن نيجيريا بحاجة إلى سياسات اقتصادية "شاملة ومتماسكة".

وأضاف الصندوق أن أسعار النفط تدعم التعافي الاقتصادي في 2018.

وتفخر الحكومة النيجيرية بإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح بعد حالة من الركود.

نجاح مشروع عمليات المياه البيضاء في ماياهي، نيجيريا. حيث قامت الإغاثة الإسلامية بتنفيذ المشروع لصالح 300 مريض من الشعب النيجيري بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري.

لقراءة الخبر https://t.co/LC5UyYpXGi pic.twitter.com/LhaZTTQen1 — الإغاثة الإسلامية (@IslamicReliefME) February 28, 2018

​بينما ينتقدها البعض ويقولون إن التعافي يأتي من عودة الاعتماد على النفط بعد زيادة الأسعار العالمية له.