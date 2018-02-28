صندوق النقد الدولي: شعب نيجيريا يزداد فقرا

وأشار الصندوق خلال مراجعته السنوية للاقتصاد النيجيري إلى أن نيجيريا بحاجة إلى سياسات اقتصادية "شاملة ومتماسكة".
وأضاف الصندوق أن أسعار النفط تدعم التعافي الاقتصادي في 2018.
وتفخر الحكومة النيجيرية بإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح بعد حالة من الركود.
نجاح مشروع عمليات المياه البيضاء في ماياهي، نيجيريا. حيث قامت الإغاثة الإسلامية بتنفيذ المشروع لصالح 300 مريض من الشعب النيجيري بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري.
لقراءة الخبر https://t.co/LC5UyYpXGi pic.twitter.com/LhaZTTQen1— الإغاثة الإسلامية (@IslamicReliefME) February 28, 2018
بينما ينتقدها البعض ويقولون إن التعافي يأتي من عودة الاعتماد على النفط بعد زيادة الأسعار العالمية له.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)