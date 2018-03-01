أرامكو السعودية تزود المصافي المصرية بالنفط الخام 6 أشهر

أكد وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الخميس 1 مارس/ آذار، أنه جرى اتفاق بين مصر وشركة أرامكو السعودية على توريد 500 ألف برميل شهريا من النفط إلى مصر.

© AP Photo/ Hasan Jamali وزير البترول المصري: علماء مصر بالخارج قادرين على دعم الاستثمار

وقال الملا، بحسب "رويترز"، إن النفط الخام سيورد إلى مصافي التكرير المصرية لمدة 6 أشهر بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ووردت شركة أرامكو السعودية الخام الصافي لمصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بشكل تجريبي.

وقال الوزير الملا إن الشركة ستورد 500 ألف برميل شهريا لمصر، دون أن يذكر أية تفاصيل مالية.

واتفقت السعودية، في أبريل/ نيسان 2016، على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية شهريا لمدة 5 سنوات.