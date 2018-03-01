تخفيض أسعار المشتقات البترولية في الأردن

خفضت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار خمسة فلسات/ ليتر، ليصبح 760 فلسا لليتر بدلا من 765 فلسا/ ليتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار خمسة عشر فلسا لليتر، ليصبح 985 فلسا بدلا من 1000 فلس لليتر.

© Sputnik. Sergey Pyatakov ملك الأردن ووزير الصناعات الدفاعية في كازاخستان يبحثان آفاق التعاون

وبحسب قرار اللجنة، أمس الأربعاء 28 فبراير/ شباط، تم تخفيض سعر السولار بمقدار 5 فلسات، ليصبح 560 فلسا ليلتر بدلا من 565 فلسا، حسب وكالة الأنباء الأردنية

وثبتت اللجنة سعر الجاز لشهر مارس/ آذار عند 520 فلسا لليتر، وأعلنت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير.

ووصل السعر العالمي لأسطوانة الغاز إلى ما يقارب 8.63 دينار.

وترى اللجنة أن قراراتها تأتي للتخفيف على الشرائح الأقل دخلا و"تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية".

ويبلغ سعر صرف الدينار الأردني 1.41 دولار أمريكي.