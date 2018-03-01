"غازبروم" تنجز 49 في المئة من القسم البحري لمشروع "التيار التركي"

أكد رئيس شركة "غازبروم" الحكومية الروسية، أليكسي ميللر، اليوم الخميس، أن الشركة مدت أكثر من 910 كم من خط أنابيب غاز القسم البحري لمشروع "التيار الشمالي"، ما يشكل 49 في المئة من إجمالي طول الخط.

أنقرة — سبوتنيك. قال ميللر في مقابلة له مع وكالة "الأناضول" التركية: "تم مد أكثر من 910 كم من خط أنابيب في القسم البحري للمشروع "التيار التركي"، تم إنجاز 49 في المئة من القسم البحري، وسيتم توريد الغاز عبر أول خط للمشروع إلى السوق التركية في إطار العقود القائمة".

ولفت ميللر إلى أن الغرض من مشروع "التيار التركي" هو سد احتياجات تركيا المتنامية في مصادر الطاقة وتوفير ضمان الإمدادات إلى المستهلك التركي والشركاء الأوروبيين، مشيرا إلى أن " استراتيجية "غازبروم" تنص أيضا على بناء مخازن الغاز الطبيعي تحت الأرض في روسيا وفي الخارج، فضلا عن المساهمة في المشاريع لضمان إمدادات الطاقة، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن مشاريع ملموسة في تركيا".

وأعاد ميللر إلى الأذهان، أن الحكومة التركية وافقت في كانون الثاني/ يناير الماضي على بناء الخط الثاني من القسم البحري لمشروع "التيار التركي"، وتم الحصول على جميع التراخيص اللازمة في هذا الصدد.

وتجدر الإشارة إلى أن الخط الثاني للمشروع سيخصص لتوريد الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية.

هذا وبدأت "غازبروم" يوم 7 أيار/ مايو 2017، ببناء القسم البحري من خط أنابيب الغاز التركي. وبلغت استثمارات "غازبروم" في المشروع في عام 2017 نحو 92.8 مليار روبل (1.657 مليار دولار). وذكرت "غازبروم"، في وقت سابق، أنها تخطط في عام 2018 لزيادة الاستثمار في بناء "التيار التركي" بمقدار الضعف تقريباً، مقارنة مع عام 2017 — ما يصل إلى 182.4 مليار روبل (3.315 مليار دولار).