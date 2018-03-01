الأسهم الأمريكية تهبط بشكل حاد و"داو جونز" يخسر 500 نقطة

هبطت الأسهم الأمريكية، اليوم الخميس 1 مارس/ آذار، بشكل حاد وهو مؤشر "داو جونز" الصناعي ليخسر أكثر من 500 نقطة.

يأتي ذلك في ظل ترقب المستثمرين للشهادة الثانية التي يدلي بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام مجلس الشيوخ، اليوم الخميس.

وتسود حالة من الترقب بين المستثمرين بعد إعلان وزارة التجارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أمر بفرض قيود صارمة على واردات الصلب والألمنيوم من الصين ودول أخرى.

وتتراوح تلك القيود بين فرض رسوم جمركية وحصص للواردات، لأسباب لها علاقة بالأمن القومي للصناعتين، وتشمل مقترحات بفرض رسوم استيراد موحدة لا تقل عن 24 في المئة على جميع منتجات الصلب ورسوم لا تقل عن 7.7 في المئة على جميع منتجات الألمنيوم من كل الدول، بحسب "رويترز".