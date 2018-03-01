هبوط الأسهم العالمية يؤثر سلبا على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، اليوم الخميس 1 مارس / آذار، بعد أن لامس أثناء الجلسة أدنى مستوياته في أسبوعين، بسبب تراجع أسواق الأسهم العالمية والقلق من تنامي إنتاج الخام الأمريكي.

© Sputnik. Iliya Pitalev انخفاض مخزون الخام الأمريكي يرفع أسعار النفط

وذكرت وكالة "رويترز" أن عقود خام القياس العالمي "مزيج برنت" أنهت جلسة التداول منخفضة بقيمة 90 سنتا، أو 1.4 في المئة لتبلغ عند التسوية 63.83 دولار للبرميل، بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة بنسبة 65 سنتا، أو ما يعادل 1.1 بالمئة، لتصل إلى 60.99 دولار للبرميل بعدما سجلت أدنى مستوى عند 60.18 دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي هبطت فيه أسواق الأسهم الأمريكية بنسبة تجاوزت 1 بالمئة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على واردات الصلب والألمونيوم تشمل تعريفات جمركية جديدة.

وتراجع الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بعدما سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع، وهو ما خفف من خسائر عقود النفط.