قرار ترامب بشأن الصلب والألومنيوم يرفع أسعار الذهب

© Fotolia/ Arabimages ماذا يحدث لأسعار الذهب بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة 2 مارس / آذار، أن أسعار الذهب ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 1316.84 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه إلى ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بعدما تراجع بنسبة 0.9 بالمئة حتى الآن.

ووصلت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ الثاني من يناير / كانون الثاني لتصل إلى 1302.61 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، بسبب مخاوف من زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بصورة أكبر من المتوقع هذا العام، بينما ارتفعت أسعاره، اليوم الجمعة، في العقود الأمريكية الآجلة بنحو واحد في المئة ليصل إلى 1317.7 دولار للأوقية.

وانخفضت أسعار معدن الفضة بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 16.41 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين عند 16.16 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 965.40 دولار للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ الرابع من يناير عند 950.50 دولار للأوقية، أمس الخميس.

وحقق البلاديوم ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 991 دولارا للأوقية، بعدما سجل في الجلسة السابقة أكبر نسبة هبوط في يوم واحد منذ 25 يناير عام 2017، بنسبة 5.1 بالمئة.