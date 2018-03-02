بلغ 16 مليار دولار... السعودية ترفع قيمة أكبر قرض مجمع

أعلن مكتب إدارة الدين العام السعودي، اليوم الجمعة، أن المملكة تزيد قيمة إعادة تمويل قرض دولي إلى 16 مليار دولار، بدلا من 10 مليارات دولار.

© Sputnik. Natalia Seliverstova صندوق النقد: مصر تتوصل لاتفاق بشأن قرض بملياري دولار

وأشار المكتب إلى أنه تم زيادة القيمة "نظرا للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل"، بحسب صحيفة " سبق " السعودية.

وتابع في بيان "استجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب، ويقوم مكتب إدارة الدين العام حاليا بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر مارس/ آذار من هذا العام".

ويعتبر التسهيل البالغ قيمته 16 مليار دولار، هو أحد أكبر القروض المجمعة على الإطلاق، والتي يتم تقديمها في الأسواق الناشئة.

يشار إلى أن السعودية جمعت القرض الأصلي البالغة قيمته عشرة مليارات دولار من 14 بنكا أساسيا في 2016، في صفقة ضخمة كانت هي الأولى من نوعها بعد انخفاض أسعار النفط العالمية الذي اضطر المملكة إلى الاقتراض لتغطية عجز كبير في ميزانيتها.

وطلب مكتب إدارة الدين العام في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقترحات من بنوك لإعادة تمويل التسهيل.

وأعلن المكتب اليوم أنه تسلم موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب، بما في ذلك انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 30 بالمئة بالمقارنة مع مستوى التكلفة في 2016.