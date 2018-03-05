"البيتكوين" يواصل صعوده وسط أنباء مشجعة

واصلت العملة الرقمية "بيتكوين" ارتفاعها، صباح اليوم الاثنين، بعد الأنباء التي تحدثت عن اعتراف الحكومة الألمانية بالعملة الأسبوع الماضي، في حين لا تزال العملة موضوع نقاش في الولايات المتحدة الأمريكية.

© RIA Novosti. Vladimir Vyatkin احصل على شقة فاخرة في دبي بـ15 بيتكوين

فوفقا لموقع "CoinMarketCap"، ارتفع "البتكوين" بنسبة 2.63 في المئة، ليصل إلى 11530 دولار.

يذكر بأن وزارة المالية الألمانية أعلنت عن اعترافها بالعملة الرقمية كوسيلة للدفع، الأمر الذي زاد من ثقة العملاء في العملة للتعامل بها دون أن تخضع لنظام ضرائبي.

في حين قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية طالبت بعض شركاء التكنولوجيا والخبراء العاملين بنظام الرموز "إيك" بتقديم معلومات

حول البيانات، كجزء من الإجراءات الرسمية.