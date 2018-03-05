الوكالة الدولية للطاقة تتوقع بدء الخروج من اتفاقية "أوبك+" في 2019

توقعت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الجديد عن تطور السوق النفطية حتى العام 2023، "أويل 2018"، أن تستمر اتفاقية خفض إنتاج النفط "أوبك+" بالعمل حتى نهاية العام الجاري، وأن تبدأ عملية الخروج منها في 2019.

© Sputnik. Vitaliy Belousov وزير الطاقة السعودي يرحب بتعاون روسيا مع "أوبك"

موسكو — سبوتنيك. وجاء في التقرير: "نتوقع أن يستمر تقليص إنتاج النفط لدول أوبك وخارجها على مدى العام 2018"، ليتوقف تدريجيا في 2019".

وجاء في أيضا: "بفضل النمو الاقتصادي في آسيا ونهضة الصناعات النفطية الكيميائية في الولايات المتحدة، سيرتفع الطلب العالمي على النفط عند العام 2023 بـ 6.9 مليون برميل يوميا، ليصل 104.7 مليون برميل يوميا. تبقى الصين المحرك الأساسي لنمو الطلب، لكن السياسة الأكثر صرامة في الحد من تلوث الهواء سوف تبطئ نمو".

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الاثنين، أن إنتاج النفط والمكثفات في روسيا سيواصل النمو في السنوات القليلة المقبلة، ولكن في أوائل عام 2020 يمكن أن يصل إلى الحد الأقصى والانتقال إلى التراجع على خلفية العقوبات والوضع الضريبي في هذه المجال.

وقالت الوكالة في تقرير: "من المتوقع زيادة النمو في السنوات القليلة المقبلة إذا تم رفع القيود المفروضة على الإنتاج (بموجب اتفاق أوبك +) وبدء مشاريع جديدة، ولكن في أوائل 2020، من المحتمل أن يصل الإنتاج إلى ذروته، وهناك مخاطر أخرى بتراجع الإنتاج إذا لم تتمكن الشركات الروسية من ضمان توفر التكنولوجيا والتمويل اللازم للجيل القادم من المشاريع، ولن الحكومة لن تكون قادرة على تقديم المزيد من الإجازات الضريبية واسعة النطاق لتحفيز الاستثمار في هذه المجال".