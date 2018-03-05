شركة النفط اليمنية في صنعاء تؤكد توافر البنزين والديزل بكميات كافية

أكدت شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء، على توافر البنزين والديزل بكميات كافية، ودعت المواطنين إلى الاطمئنان.

© REUTERS/ Naif Rahma تفجير أنبوب نقل النفط الخام جنوب شرقي اليمن

وقال بيان للشركة وصلت " سبوتنيك " نسخة منه، اليوم الاثنين، "نتابع توزيع الكميات المختلفة لمعظم المحافظات والتي تظهر أن المواد تم توزيعها بما يزيد عن الاحتياج الطبيعي، وندعو الجميع إلى عدم الانجرار خلف ضعاف النفوس لمحاولة زعزعة الوضع التمويني في البلاد".

وأضافت الشركة في بيانها، "شكلنا لجان ميدانية للكشف على عملية البيع والتوزيع والرقابة عليها، وتم إنزال كميات إضافية تغطي الاحتياج الزائد بما يعادل ضعف الاحتياج الطبيعي للأيام القادمة من أجل استقرار السوق".

كما دعت الشركة المواطنين للتواصل مع غرفة عمليات الوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات أو رفع أسعار للمشتقات على الرقم 01202343.