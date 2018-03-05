ارتفاع صادرات روسيا من الذهب في عام 2017 بـ2.5 مرة إلى 56.6 طن

كشفت مواد غرفة الفحص التابعة لوزارة المالية الروسية، اليوم الإثنين، أن حجم الصادرات الروسية من الذهب المكرر ارتفع لأكثر من 2.5 مرة مقارنة مع العام 2016 - إلى 56.6 طن، أي 1.82 مليون أونصة، حيث بلغ حجم الصادرات في عام 2016 فقط، 22.4 طن.

موسكو — سبوتنيك. وذكرت مواد الغرفة أنه وفقا لبيانات لوزارة المالية، تم تعميمها في شباط/ فبراير الماضي، في نتيجة العام 2017 أنتجت معامل تكرير الذهب في روسيا 306.9 طن (9.867 مليون أونصة) من الذهب، أي بنسبة أكثر من 5,6 بالمئة مقارنة مع 288.6 طن في عام 2016، وبالتالي، تم في عام 2017 تصدير 18.4 بالمئة من إجمالي حجم الذهب المنتج في البلاد، فضلا عن شراء المصرف المركزي الروسي 224 طنا من الذهب لتعبئة احتياطات روسيا الدولية من الذهب والعملة الصعبة.

© Sputnik. Ramil Sitdikov صادرات روسيا في 2017 تشهد نموا حتى 15-20 بالمئة

ورأى أحد خبراء السوق في حديثه لـ"سبوتنيك" أن حجم صادرات الذهب من روسيا ارتفع في عام 2015 بفضل تقليص المصارف في عام 2016 لحجم التصدير في انتظار لزيادة الأسعار، حيث كان سعر الذهب في منتصف العام 2016 عند مستوى 1360 دولارا للأونصة (للأوقية)، ومن ثم هبطت الأسعار إلى 1200 دولارا للأونصة، وأنه في عام 2017 قررت المصارف بيع المخزونات لديها، وذلك بعد شهدت ديناميات بطيئة في أسعار المعدن الذهب.

ومع ذلك لفت محاور الوكالة إلى أن حجم الصادرات في عام 2017 لم يكن مرتفعا كما كان عليه في عام 2014 — أي 140 طناً.

والجدير بالذكر أن غرفة الفحص لدى وزارة المالية هي جهة حكومية رقابية، تشرف على تصدير واستيراد المعادن والأحجار الثمينة في روسيا.