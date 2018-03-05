تفاصيل المشروعات السعودية المصرية التي وقعها محمد بن سلمان والسيسي

شهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، خلال زيارة ولي العهد إلى مصر.

ووقعت الاتفاقيات الاقتصادية ضمن مشروع "نيوم" الذي تنفذه مصر والسعودية والأردن، حيث تضمنت الاتفاقيات إنشاء 50 منتجعا و4 مدن و15 واجهة بحرية، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

​ويستثمر البلدان من خلال صندوقهما المشترك بالمناصفة والذي يبلغ قميته 10 مليارات دولار وتشارك فيه مصر بالأراضي المؤجرة لمدد طويلة.

وتعتزم السعودية ومصر والأردن إنشاء 7 مناطق جذب سياحية في نيوم، منها مدن ومشاريع سياحية، وتعمل الدول الثلاث على إنشاء 50 منتجعا على البحر الأحمر، و4 مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر.

وسيتم تطوير المناطق بين نيوم والبحر الأحمر، بخلق 3 وجهات سياحية تشمل عدد من المنتجعات.

​وتعمل السعودية ومصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الروسية الأوروبية في البحر المتوسط خلال فصل الصيف، وتتفاوض السعودية حاليا مع 7 شركات لتنشيط الملاحة البحرية في المنطقة.

ووقعت السعودية مع مصر اتفاقية بيئية لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر للحد من التلوث.