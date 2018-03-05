تفاصيل المشروعات السعودية المصرية التي وقعها محمد بن سلمان والسيسي

ووقعت الاتفاقيات الاقتصادية ضمن مشروع "نيوم" الذي تنفذه مصر والسعودية والأردن، حيث تضمنت الاتفاقيات إنشاء 50 منتجعا و4 مدن و15 واجهة بحرية، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".
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لحظة وصول سمو #ولي_العهد الى مطار #القاهرة #الامير_محمد_بن_سلمان_نور_مصر
#ولي_العهد_في_القاهره pic.twitter.com/kIVmzu2Uus— بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) March 4, 2018
ويستثمر البلدان من خلال صندوقهما المشترك بالمناصفة والذي يبلغ قميته 10 مليارات دولار وتشارك فيه مصر بالأراضي المؤجرة لمدد طويلة.
وتعتزم السعودية ومصر والأردن إنشاء 7 مناطق جذب سياحية في نيوم، منها مدن ومشاريع سياحية، وتعمل الدول الثلاث على إنشاء 50 منتجعا على البحر الأحمر، و4 مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر.
وسيتم تطوير المناطق بين نيوم والبحر الأحمر، بخلق 3 وجهات سياحية تشمل عدد من المنتجعات.
#زيارات_ولي_العهد الامير محمد بن سلمان يوقع اكبر الصفقات التجارية مع مصر pic.twitter.com/iyYcigFyIp— HNOoO (@6213almhsna19) March 5, 2018
وتعمل السعودية ومصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الروسية الأوروبية في البحر المتوسط خلال فصل الصيف، وتتفاوض السعودية حاليا مع 7 شركات لتنشيط الملاحة البحرية في المنطقة.
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