وزير الاقتصاد الإيراني يرجح توقيع ما لا يقل 5 اتفاقيات مع روسيا

أكد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، مسعود كرباسيان، أنه من المقرر اليوم توقيع خمس اتفاقيات مهمة بين إيران وروسيا في عدد من المجالات، ولم يستبعد توقيع اتفاقيات أخرى.

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موسكو — سبوتنيك. وقال كرباسيان في لقاء مع "سبوتنيك": "سيتم اليوم توقيع خمسة اتفاقيات مهمة بين إيران وروسيا في مجالات مختلفة والعدد مرجح للزيادة في حال توصلت اللجان المشتركة لصيغة توافقية حول الاتفاقيات الأخرى".

وأضاف الوزير الإيراني: "تم بحث التبادل التجاري بالعملة المحلية وبحث ارتباط البنك المركزي الإيراني مع البنوك الروسية، وقد حلت جميع المسائل العالقة بهذا الخصوص لكن تبقت بعض المسائل الفنية. ستجتمع، الأسبوع القادم، اللجنة المختصة بهذا الأمر لحل المسائل الفنية وبعدها يمكن للروس والإيرانيين استخدام بطاقاتهم البنكية في كلا البلدين"، موضحا أنه "بما يخص التبادل بالعملة المحلية فالموضع بحاجة لوقت وبحث أكثر بين البلدين".

وأفاد عضو في الوفد المرافق لوزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، مسعود كرباسيان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو، يوم أمس الاثنين، أن إيران وروسيا بصدد إنشاء لجنة خاصة لتوسيع الاستثمار المتبادل.

يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا، ستعقد اجتماعا دوريا هو الـ14 لها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو، برئاسة مشتركة من وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني مسعود كرباسيان، الذي وصل الأحد الماضي إلى موسكو على رأس وفد اقتصادي من 75 شخصية، يضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص. ويذكر أيضا، أن الجلسة الـ13 للجنة كانت قد انعقدت في العاصمة الإيرانية طهران في 13 كانون الأول/ديسمبر عام 2017.