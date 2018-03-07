تشاد والكونغو وماليزيا يقدمون طلبات للانضمام إلى "أوبك"

أعلن وزير المناجم والنفط والغاز في غينيا الاستوائية غابرييل مبيغا أوبيانغو ليما، أن الكونغو وتشاد وماليزيا تقدموا بطلبات للانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

© AFP 2018/ Pierre-Henry DESHAYES السوق الحاضرة للنفط تحذر أوبك من استمرار هبوط الأسعار

هيوستن — سبوتنيك . وقال الوزير على هامش مؤتمر الطاقة في هيوستن: "في أفريقيا، هناك دول مثل الكونغو وتشاد هم-منتجون واعدون، وقد ابدوا اهتماما، بطبيعة الحال، لا يشاركون في الإنتاج حاليا، هم يتطورون، ولكن في النهاية يمكنهم، أن يصلوا إلى مستوى 3-4 آلاف برميل يوميا".

وأضاف الوزير، أن الأعضاء الجدد في المنظمة سوف يساعدون المجتمع الدولي لرؤية وجه جديد لـ "أوبك".

واختتم الوزير: "البلدان الآسيوية، بما فيها إندونيسيا، خرجوا في البداية من "أوبك" ليصبحوا مراقبين، والآن يريدون العودة، ولكن هناك آخرين، مثل ماليزيا. فقد بعثت الدول (تشاد، كونغو، ماليزيا) بطلبات، ونحن ننظر بها".