وزير بريطاني: نود إدراج أرامكو السعودية في بورصة لندن

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، إن بلاده تود إدراج شركة "أرامكو" السعودية في بورصة لندن.

© REUTERS/ POOL New ماي: العلاقات مع السعودية أنقذت أرواح بريطانيين

وقال بيرت في كلمة له في البرلمان البريطاني ، نقلتها وكالة "رويترز" إن هناك تقدما في الإصلاحات في السعودية، رغم أنها لا تشبه الديمقراطية البريطانية.

وتابع "نرغب في أن توافق الرياض على طرح أسهم "أرامكو" في البورصة الخاصة بنا، وسنستمر في اقتراح أننا سنكون المدينة الأفضل لها".

وأبلغ البرلمان قائلا

"نرغب أن يكون إصدار أسهم أرامكو في المملكة المتحدة وسنواصل الدفع بأن مدينة لندن ستكون الموقع الأفضل له".

وأكد بيرت عزم مسؤولي بلاده إثارة قضية المدون السعودي المحبوس في السعودية، رائف بدوي، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي بدأ زيارة إلى بريطانيا، مساء أمس الثلاثاء، قائلا "سنثير ملف اعتقال الناشط رائف بدوي خلال المحادثات مع المسؤولين السعوديين".

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى بريطانيا، في ثاني زيارة له خارج البلاد، منذ توليه ولاية العهد، بعدما أنهى زيارته الأولى إلى مصر، وسيسافر بعدها متجها إلى الولايات المتحدة.