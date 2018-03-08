مسؤول أوروبي عن الرسوم الجمركية الأمريكية: "العودة إلى الثلاثينيات"

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتاينن، اليوم الخميس 8 مارس/ آذار، إن الاتحاد الأوروبي يأمل في الحصول على استثناء من رسوم الاستيراد الأمريكية المزمع فرضها.

وقال كاتاينن إن إعفاء دولة واحدة من الرسوم يعفي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منها، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت الماضي، بفرض ضرائب على واردات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة كرد على ما وصفه بالرسوم الضخمة التي تفرضها أوروبا على شركات بلاده العاملة هناك.

ومازال الاتحاد الأوروبي يحاول إقناع الولايات المتحدة بعدم فرض رسوم، كونها "فكرة سيئة" حسب كاتاينن.

وأضاف نائب رئيس المفوضية الأوروبية أنه "لا حاجة بنا إلى العودة إلى الثلاثينيات"، مؤكدا أنه يكفى العودة إلى العقد الأول من الألفية الحالية عندما فرضت السلطات الأمريكية رسوما على واردات الصلب من أوروبا، ما أدى لفقد الآلاف في أمريكا لوظائفهم.