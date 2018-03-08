تقدم في محادثات قرض تونس مع صندوق النقد

قال محافظ البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس 8 مارس/ آذار، إن بلاده أحرزت تقدما في المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن الشريحة التالية من برنامج قرضها.

وأضاف مروان العباسي، أن تونس تأمل بالحصول على تقييم إيجابي في وقت لاحق من الشهر الحالي، بحسب "رويترز".

وأشار العباسي للصحفيين إلى أنه من المأمول أن يصدر الصندوق مراجعة إيجابية في 23 مارس/ آذار.

وأوضح المحافظ أن عجز ميزان المعاملات الجارية سجل عشرة بالمئة للمرة الأولى، وسط مؤشرات اقتصادية "مخيفة" تظهر عمق المتاعب الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

يذكر أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى 5.75 بالمئة من خمسة بالمئة، يوم الاثنين الماضي، في قرار قال العباسي إنه اتخذ بسبب المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة.

وأعلن مسؤول بالبنك المركزي أن البنك يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 7.2 بالمئة هذا العام، ثم يتراجع إلى ما بين خمسة وستة بالمئة في 2019.