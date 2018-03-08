قروض من هذه الدول لتمويل العجز المالي في موازنة العراق

كشفت أرقام الموازنة الاتحادية للعراق، وجود عجز مالي في عام 2018، بلغ 12 ترليون دينار عراقي، ومن المقرر تغطيته من الإيرادات والقروض الدولية.

© AFP 2018/ Haidar Mohammed Ali العراق: لا تعديل في حصة موازنة إقليم كردستان حتى الآن

وبحسب ما جاء في الفصل الثاني، في المادة الثانية من الموازنة، التي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منها، والتي صوت مجلس النواب العراقي عليها السبت الماضي، 3 مارس/ آذار، فإن إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 بلغ (12.514.516.3498) ألف دينار عراقي.

ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة، ثم الاقتراض الداخلي والخارجي باستثناء القروض الممولة من جهات أجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدول الفجوة الوارد بتمويل العجز، ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر أو زيادة صادرات النفط الخام، بحسب التفاصيل المبينة أدناه:

إجمالي الإيرادات (91.643.667.236)، الإيرادات النفطية (77.160.392.640)، الإيرادات غير النفطية (14.483.274.596)، إجمالي النفقات (104.158,183.734)، والنفقات الجارية (79.508.071.596)، إجمالي النفقات الاستثمارية (24.650.112.138)، الإنفاق الاستثماري من الخزينة (19.133.793.788)، الإنفاق الاستثماري عن طريق القروض الأجنبية (5.516.318.350)، إجمالي العجز المخطط (12,514,516,498).

وكما حدد في المادة الثانية، "ثانيا" أن تمويل الفجوة المالية (العجز) من أرصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية والبالغة (250,000,000)، وأيضا من كل من:

الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 742,835,421

قرض البنك الدولي وبنوك وشركات عالمية أخرى 1,300,200,000

قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة 1,891,200,000

قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة 236,400,000

قروض الصندوق السعودي للتنمية 35,460,000

سندات خارجية 1,182,000,000

حوالات عن طريق المصارف 1,133,696,725

قرض (JBIC) 94,560,000

قرض البنك الدولي / مشاريع 296,918,400

القرض الأمريكي لغرض التسليح 834,964,800

القرض البريطاني (قرض الصادرات) 1,016,520,000

قروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية 1,071,364,800

القرض الألماني (KFW) 179,664,000

القرض السويدي 141,840,000

القرض الايطالي 92,905,200

قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع 692103552

القرض الألماني "مشاريع شركة سيمنس" 283,680,000

قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات GE 413,700,000

الصندوق الكويتي للتنمية 94,560,000

قروض من OPIC الأمريكية أو مؤسسات ضمان الصادرات العالمية 236,400,000

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 5,673,600

الوكالة الفرنسية للتنمية 87,870,000

الجدير بالذكر، أن مجلس النواب العراقي، صوت بعد تأجيل متكرر إثر الخلافات، على الموازنة الاتحادية، السبت الماضي، بالرغم من عدم إرضاء كل الكتل السياسية ومنها المنضوية في التحالف الكردستاني الذي قاطع نوابه الجلسة ردا على تخفيض حصة الإقليم من 17% إلى 12%.

ومن جهته، قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، عن تحالف القوى، محمد العبد ربه، لوكالة "سبوتنيك": "نحن لسنا راضين 100%، عن الموازنة الاتحادية، لكن أقل تقدير إذا قلنا بنسبة 50% استطعنا أن نمرر بعض الفقرات التي كنا نطالب بها، لكن كإرضاء تام غير موجود لدى تحالف القوى ولا كل الكتل الأخرى".

وأضاف العبد ربه، لكن أيضا نحن لا نريد أن نعطل عمل الحكومة، لأنه هناك الكثير من الأمور تنتظر إقرار الموازنة لذلك ذهبنا إلى الإقرار، على أمل أن يكون هناك فائض من الموازنة من السنوات السابقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.