الذهب يتراجع مع صعود الدولار

أدى صعود الدولار مقابل اليورو إلى تراجع أسعار الذهب، اليوم الخميس 8 مارس / أذار، بعدما أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، إلى أن تطبيع السياسة النقدية في منطقة اليورو سيكون بطيئا.