ترامب يستثنى كندا والمكسيك من الرسوم الجمركية الجديدة

استثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل من كندا والمكسيك من قراراته الخاصة بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمونيوم.

ويعتبر ترامب أن إغراق السوق بواردات الصلب والألومنيوم يمثل إعتداء على الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا الشركات العاملة في هذا المجال إلى أن تنقل استثماراتها داخل أمريكا.

ويرى ترامب أن الإنتاج المحلي لتلك الصناعات ضروري لاعتبارات الأمن القومي الأمريكين مشيرا إلى أنها السبيل الأفضل لتجنب دفع الرسوم الجديدة.

وقال ترامب: "من لا يريد دفع رسوم جمركية فعليه أن ينقل مصانعه إلى أمريكا".