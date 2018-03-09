تركيا تقدم تسهيلات مصرفية للسودان بملياري دولار

وقع السودان اتفاقية مع تركيا يتم بموجبها تقديم تسهيلات مصرفية لبنك السودان المركزي بقيمة ملياري دولار تقريبا، لاستيراد المنتجات البترولية والقمح ومنتجات زراعية أخرى.

© AP Photo/ Kayhan Ozer تركيا: التعاون العسكري مع السودان ليس سريا ولا يستهدف أحدا

الخرطوم — سبوتنيك . قال محافظ البنك المركزي السوداني حازم عبد القادر، في بيان صحفي، أمس الخميس 8 مارس / أذار، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الاقتصادي والتجاري بين الخرطوم وأنقرة ، مبينا أن الاتفاقية بها تسهيلات بفترة سداد عامين من تاريخ منح التمويل.

وبدأت الشركة إجراءاتها، وقامت بتوريد شحنتين من الجازولين و4 شحنات من غاز الطبخ.

وأكد نائب رئيس اللجنة القومية العليا للإشراف على العلاقات السودانية ودول "البريكس" وتركيا، الدكتور عوض أحمد الجاز أن التعاون السوداني التركي فتح آفاق الشراكات الاستثمارية بين البلدين.

ووقع الطرفان السوداني والتركي أربعة اتفاقيات بين شركة "أوزترك" وبنك السودان المركزي وشركة جياد بالإضافة لشركتي زادنا وأرياب.

وقال محافظ البنك المركزي عقب التوقيع أن الاتفاقية تتضمن استيراد مواد بترولية وقمح للمخزون الاستراتيجي، وأشار إلي أن حجم الاتفاق بلغ ملياري دولار، بالإضافة لتوفير سيولة حتى تسهم في دفع ميزان المدفوعات".

ووقعت السودان وتركيا 12 اتفاقية مشتركة، أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للخرطوم في ديسمبر / كانون الأول الماضي، تضمنت وضع جزيرة سواكن تحت الإدارة التركية، لفترة لم يتم تحديدها، بغرض إعادة بنائها.