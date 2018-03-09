مشروع جديد بين كوريا الجنوبية والإمارات لغزو سوق ثالث

وشارك في هذا الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الاستراتيجية والمالية كيم دونغ-يون وغيره من مسؤولي 13 وزارة وهيئة من الجانب الكوري الجنوبي، فيما شارك فيه من الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري وغيره من مسؤولي 16 وزارة وهيئة.
وأكد نائب رئيس الوزراء كيم دونغ يون في كلمة ألقاها على تعزيز التعاون في 4 مجالات لتحقيق معجزة جديدة في المستقبل.
وناقش البلدان سبل توسيع التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية، والصناعة، والعلوم والتكنولوجيا، والصحة والطب.
واتفقا على الحفاظ على العلاقة التعاونية في مجال الطاقة، وتوسيع التعاون إلى مجال الطاقة المتجددة مثل الشبكة الذكية.
ودعا الجانب الكوري الجنوبي نظيره الإماراتي إلى تقديم الدعم لمشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع البنى التحتية التي تنفذها الحكومة الإماراتية بمناسبة معرض إكسبو دبي 2020.
ووافق الجانب الكوري الجنوبي على تعزيز التعاون مع إدارة "مدينة مصدر" في أبوظبي في مجال البنية التحتية الذكية، الأمر الذي سيؤدي إلى توسيع صادرات كوريا الجنوبية من تقنية الثورة الصناعية الرابعة إلى منطقة الشرق الأوسط.
واتفق البلدان على تقاسم الخبرات في ترويج الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز التبادلات المدنية في مجال الصحة والطب مثل جذب مرضى الشرق الأوسط إلى كوريا الجنوبية.
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