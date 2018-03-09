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20:39 09 مارس/ آذار 2018
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    المفوضية الأوروبية

    المفوضية الأوروبية تبحث فرض تدابير تجارية ضد الولايات المتحدة خلال أشهر

    © Sputnik. Alexey Vitvitsky
    اقتصاد
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    أفاد مسؤول في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية الأوربية قد تطبق إجراءات تجارية ضد الولايات المتحدة خلال شهرين أو ثلاثة أشهر في حال فرضت الأخيرة رسوما جديدة على استيراد الحديد والألومنيوم من دول الاتحاد الأوروبي.

    التيار الشمالي 2
    © Sputnik. Sergey Guneev
    وزير الطاقة الروسي يبحث مع المفوضية الأوروبية إمدادات الغاز عبر "التيار الشمالي–1"
    موسكو — سبوتنيك. ويتعلق الأمر بما يسمى تدابير الاتحاد الأوروبي لموازنة الوضع بشأن بعض السلع من الولايات المتحدة، التي يمكن إدخالها ردا على القيود التجارية للولايات المتحدة على الحديد والألومنيوم. كما ذكر الاتحاد الأوروبي سابقا، إذا تم فرض هذه القيود، فإنها ستتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

    ووفقا للمصدر، يمكن للاتحاد الأوروبي إدخال مثل هذه التدابير في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد بدء الإجراءات الجديدة للولايات المتحدة. وقال المصدر "ربما يكون هناك شهرين أو ثلاثة أشهر أو ربما أكثر" حول الوقت المحتمل لبدء إجراءات التجارة الأوروبية.

    وفي وقت سابق لوح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض ضرائب على واردات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وذلك كرد على ما وصفه بالرسوم الضخمة التي تفرضها أوروبا على شركات بلاده العاملة هناك.

    يشار إلى أن وزارة التجارة الأمريكية أنهت في يناير/ كانون الثاني الماضي مراجعة لقوانين التجارة الأميركية خلصت إلى أن واردات الصلب والألومنيوم تهدد الأمن القومي الأمريكي، وأوصت بفرض قيود على تلك الواردات.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تدابير, أوروبا, تجارة, أمريكا, وكالة سبوتنيك, الاتحاد الأوروبي, موسكو
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