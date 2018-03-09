هولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بالرد على قرار ترامب بشأن واردات الصلب والألمونيوم

ووقع الرئيس الأمريكي، أمس الخميس 8 مارس، قرار يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب، بينما يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم.
لكن القرار استثنى كل من كندا والمكسيك من تلك الرسوم، كما أشار إلى أن هناك إمكانية لاستبعاد حلفاء آخرين.
وقالت مسؤولة التجارة بالاتحاد الأوربى سيسيليا مالمستروم، في وقت سابق اليوم الجمعة، "نتوقع استبعاد الاتحاد من التعريفة الأمريكية الجديدة"، مضيفة "لكن الاتحاد الأوروبي سيتجه إلى منظمة التجارة العالمية لفرض إجراءاته الخاصة إذا مضت واشنطن في فرض الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها".
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