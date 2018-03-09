هولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بالرد على قرار ترامب بشأن واردات الصلب والألمونيوم

طالبت هولندا الاتحاد الأوروبي بالاستعداد للرد على فرض أمريكا رسوما جمركية على وارادت الصلب والألمونيوم القادمة إليها من الخارج.

© AFP 2018/ Saul Loeb ألمانيا قلقة إزاء قرار ترامب حول رفع رسوم تصدير الصلب والألمنيوم

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الجمعة 9 مارس / آذار، إنه "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراءات مضادة ردا على فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم"، بحسب وكالة "رويترز".

ووقع الرئيس الأمريكي، أمس الخميس 8 مارس، قرار يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب، بينما يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم.

لكن القرار استثنى كل من كندا والمكسيك من تلك الرسوم، كما أشار إلى أن هناك إمكانية لاستبعاد حلفاء آخرين.

وقالت مسؤولة التجارة بالاتحاد الأوربى سيسيليا مالمستروم، في وقت سابق اليوم الجمعة، "نتوقع استبعاد الاتحاد من التعريفة الأمريكية الجديدة"، مضيفة "لكن الاتحاد الأوروبي سيتجه إلى منظمة التجارة العالمية لفرض إجراءاته الخاصة إذا مضت واشنطن في فرض الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها".