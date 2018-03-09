ميركل: يمكن تجنب خلاف تجاري مع أمريكا باستثناء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الحل الأمثل لنزع فتيل خلاف تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هو استثناء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب.

© AP Photo/ Evan Vucci رد أوروبي على إمكانية فرض ترامب رسوم جمركية على الواردات

جاء ذلك خلال محادثات مع رؤساء عدد من الشركات في ميونيخ بولاية بافاريا، اليوم الجمعة 9 مارس / آذار، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت ميركل: "نثق في المفوضية الأوروبية، وهي المسؤولة عن السياسة التجارية، لكننا نفضل أن نجري مباحثات أولا، والأفضل أن يتم استثناء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية الأمريكية".

وقال منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي يورجن هارت في تصريحات سابقة لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، إن الحكومة الأمريكية يجب أن تعفي الحلفاء الأوروبيين من رسوم عقابية فرضتها على واردات الصلب والألومنيوم، مشيرا إلى أن تلك الرسوم تستهدف الصين، معتبرا أن قرار ترامب بهذا الشأن يعد ضربة للروابط الاقتصادية عبر الأطلسي".

ووقع الرئيس الأمريكي، أمس الخميس 8 مارس، قرار يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب، بينما يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على واردات الألومنيوم.

لكن القرار استثنى كل من كندا والمكسيك من تلك الرسوم، وأن هناك إمكانية لاستبعاد حلفاء آخرين.



