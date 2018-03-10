الأردن يخطط لدعم موازنتها بقرض من البنك الدولي

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، أن حكومته تعمل مع البنك الدولي حاليا للحصول على قرض يغطي عجز الموازنة.

© AP Photo/ Amr Nabil, File وزيرا خارجية الأردن ومصر يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات

تحاول دولة الأردن تغطية الفجوة التمويلية وإعادة هيكلة المديونية عبر قرض البنك الدولي، حسب وكالة الأنباء الأردنية " بترا ".

وأصدرت وزارة التخطيط اليوم السبت 10 مارس/ آذار بيانا قالت فيه إن الوزير الفاخوري التقى في واشنطن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، على هامش المنتدى رفيع المستوى حول الهشاشة والذي نظمه البنك الدولي مؤخرا.

وقال الفاخوري إن قرض البنك الدولي سيكون ميسرا للغاية، ويوجه إلى دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية وإعادة هيكلة المديونية.

وبلغ حجم اتفاقيات البرامج والمشاريع بين البنك والأردن خلال الفترة من 2015 إلى 2017 حوالي 1049.4 مليون دولار، دعمت بها الأردن موازنتها العامة وبعض المشاريع التعليمية والخدمية.