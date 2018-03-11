مؤشر بورصة قطر يسجل أدنى مستوى منذ بداية 2018

افتتحت السوق المالية في قطر (البورصة) تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية، وانخفض مؤشر السوق تحت مستوى 8300 نقطة، مسجلا بذلك أدنى مستوى خلال العام الجاري.

© Sputnik. Vitaliy Belousov رسالة من أمير قطر إلى الرئيس السوداني

وبحسب الصفحة الرسمية لـ" بورصة قطر " على الإنترنت، انخفض مؤشر السوق إلى 8278 نقطة، مقارنة بـ8308 عند إغلاق السوق، يوم الخميس الماضي.

ووصلت قيمة التغيير في مؤشر السوق إلى 24.37 نقطة بنسبة تغيير وصلت إلى 0.34 بالمئة؛ فيما وصلت نسبة التغيير في المؤشر، منذ أول السنة الحالية، إلى 2.93 في المئة.

وفي 20 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي فقد مؤشر السوق القطرية حوالي 26 بالمئة من قيمته ووصل إلى 7343.78 نقطة، وعاد إلى مستويات أيلول/سبتمبر 2010.

كانت البورصة القطرية تراجعت بأكثر من 8 بالمئة مع إعلان أربع دول عربية، هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران/يونيو الماضي، مقاطعتها دولة قطر بدعوى دعمها الإرهاب.

وتضم السوق المالية القطرية شركات كبرى في البلاد، جزء منها مملوك للحكومة، والباقي ملك القطاع الخاص.