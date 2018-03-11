مؤشر بورصة قطر يسجل أدنى مستوى منذ بداية 2018

ووصلت قيمة التغيير في مؤشر السوق إلى 24.37 نقطة بنسبة تغيير وصلت إلى 0.34 بالمئة؛ فيما وصلت نسبة التغيير في المؤشر، منذ أول السنة الحالية، إلى 2.93 في المئة.
وفي 20 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي فقد مؤشر السوق القطرية حوالي 26 بالمئة من قيمته ووصل إلى 7343.78 نقطة، وعاد إلى مستويات أيلول/سبتمبر 2010.
كانت البورصة القطرية تراجعت بأكثر من 8 بالمئة مع إعلان أربع دول عربية، هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران/يونيو الماضي، مقاطعتها دولة قطر بدعوى دعمها الإرهاب.
وتضم السوق المالية القطرية شركات كبرى في البلاد، جزء منها مملوك للحكومة، والباقي ملك القطاع الخاص.
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