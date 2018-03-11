شركة إيني الإيطالية تبيع 10% من حصتها من حقل "شروق" المصري لشركة إماراتية

وافقت شركة إيني الإيطالية على بيع 10% من حصتها في امتياز حقل شروق البحري للغاز، قبالة السواحل المصرية، إلى شركة مبادلة الإماراتية.

وتابع البيان: "إيني تستحوذ حاليا على امتياز يقدر بنحو 60 في المئة، بينما يستحوذ شركاؤها روسنفط على 30 في المئة، وبريتش بتروليام على 10 في المئة".

وأضاف البيان: "تبلغ الاعتبارات المتفق عليها 934 مليون دولار".

فيما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان شهد مع رئيس وزراء جمهورية إيطاليا باولو جينتلوني، توقيع اتفاقية بين شركة مبادلة للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وشركة إيني الإيطالية، في قصر الشاطئ، تشتري بموجبها الشركة الإماراتية 10 في المئة من حصة إيني في امتياز حقل شروق البحري للغاز في مصر، الذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي".