قرار سعودي جديد بشأن الفلفل والفراولة المصرية

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، الأربعاء، الحظر على استيراد الفلفل والفراولة الطازجة من مصر.

وقال وكيل الوزارة للثروة الحيوانية حمد البطشان، في بيان اليوم، إن "رفع الحظر جاء بعد التأكد من خلو الواردات المصرية الزراعية المصدرة للمملكة من متبقيات المبيدات".

© Sputnik. Alexey Filippov الفلفل يشعل شجارا بين مؤيدين ومعارضين لترامب

وبحسب البيان، تأكدت الوزارة من عدم استخدام مصر مبيدات محظورة دوليا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ( واس ).

وأوضح البطشان أن الوزارة تقوم بفحص جميع الواردات الزراعية من جميع دول العالم المسموح الإستراد منها للمملكة وذلك لضمان سلامتها وخلوها من الآفات الزراعية ومتبقيات المبيدات وعدم استخدام مبيدات محظورة دولياً وذلك انطلاقا من مسئوليتها في تأمين الغذاء الصحي الأمن لجميع الموطنين والمقيمين في المملكة.

وكانت السعودية حظرت استيراد الفراولة المصرية اعتبارا من يوليو / تموز الماضي، فيما حظرت الفلفل منذ 20 ديسمبر / كانون الأول 2016.

كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية قررت، الثلاثاء، رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد الجوافة المجمدة والمصنعة المصدرة من مصر.