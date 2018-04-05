قرار سعودي جديد بشأن الفلفل والفراولة المصرية

وقال وكيل الوزارة للثروة الحيوانية حمد البطشان، في بيان اليوم، إن "رفع الحظر جاء بعد التأكد من خلو الواردات المصرية الزراعية المصدرة للمملكة من متبقيات المبيدات".
وأوضح البطشان أن الوزارة تقوم بفحص جميع الواردات الزراعية من جميع دول العالم المسموح الإستراد منها للمملكة وذلك لضمان سلامتها وخلوها من الآفات الزراعية ومتبقيات المبيدات وعدم استخدام مبيدات محظورة دولياً وذلك انطلاقا من مسئوليتها في تأمين الغذاء الصحي الأمن لجميع الموطنين والمقيمين في المملكة.
وكانت السعودية حظرت استيراد الفراولة المصرية اعتبارا من يوليو / تموز الماضي، فيما حظرت الفلفل منذ 20 ديسمبر / كانون الأول 2016.
كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية قررت، الثلاثاء، رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد الجوافة المجمدة والمصنعة المصدرة من مصر.
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